TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Tekirdağ Çorlu konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çorlu TOKİ konutlarının kura çekilişiKonya Çorlu TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Tekirdağ Çorlu, 2+1 73 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Tekirdağ Çorlu konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çorlu TOKİ konutlarının kura çekilişiKonya Çorlu TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Tekirdağ Çorlu, 2+1 73 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı.
TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuları isim listesi!
Recia Akkaya
Yunus Er
Engin Ustaoğlu
Özgür Çelik
Şeyma Öztürk
Murat Sarı Alioğlu
Şenol Güldal
Volkan Baki
Burcu Aslan
Eda Dündar
Mehmet Dağlı
Dursun Sevim
Ünzile Aktaş
Gülkan Zengin
Yağmur Kuzgun
Nurten Doğan
Metin Sürücü
Hakan Çakan
Melike Çelik
Aynur Örten
Kaan Gül
Seçin Adak
Coşkun Davarcı
Serkan Özgür
Süleyman Ulus
Hatice Karaca
Havva Akyol
Hakan Baki
Hatice Tunizlar
Yeşim Aydoğan
Cemile Musaoğlu
Yıldız Kütük
Ümran Güneş
Veli Aslan
Esma Atlı
Gülcan Avcı
Ender Eşit
Serhat Yeni
Emin Resul Tolu
Naile Çengel
Sedat Ergül
Deniz Sözbil
Gülcan Ayık
Hasan Savan
Vahide Yıldırım
Ömer İşkorkutan
TOKİ'den ev hazanan hak sahiplerinden bazılarıdır. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın