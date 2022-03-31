TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Tekirdağ Çorlu konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çorlu TOKİ konutlarının kura çekilişiKonya Çorlu TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Tekirdağ Çorlu, 2+1 73 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı.

TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuları isim listesi!

Recia Akkaya

Yunus Er

Engin Ustaoğlu

Özgür Çelik

Şeyma Öztürk

Murat Sarı Alioğlu

Şenol Güldal

Volkan Baki

Burcu Aslan

Eda Dündar

Mehmet Dağlı

Dursun Sevim

Ünzile Aktaş

Gülkan Zengin

Yağmur Kuzgun

Nurten Doğan

Metin Sürücü

Hakan Çakan

Melike Çelik

Aynur Örten

Kaan Gül

Seçin Adak

Coşkun Davarcı

Serkan Özgür

Süleyman Ulus

Hatice Karaca

Havva Akyol

Hakan Baki

Hatice Tunizlar

Yeşim Aydoğan

Zeki Uzundere



Cemile Musaoğlu

Yıldız Kütük

Ümran Güneş

Veli Aslan

Esma Atlı

Gülcan Avcı

Ender Eşit

Serhat Yeni

Emin Resul Tolu

Naile Çengel

Sedat Ergül

Deniz Sözbil

Gülcan Ayık

Hasan Savan

Vahide Yıldırım

Ömer İşkorkutan

TOKİ'den ev hazanan hak sahiplerinden bazılarıdır. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın