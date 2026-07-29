"Sana mezar alacağım" tehdidi! Eski eş dehşeti 10 yıldır peşini bırakmıyor

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 25 yıllık evliliğini gördüğü şiddet nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce sonlandırdı. Ancak Katırcı, boşanmasına rağmen eski eşi A.T.'nin tehdit ve baskılarının yıllardır devam ettiğini iddia etti.

Üç çocuk annesi Katırcı, evliliği boyunca eşinin özellikle alkol aldıktan sonra kendisine defalarca şiddet uyguladığını öne sürerek yaşadığı zor günleri anlattı.

"Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü"

Evliliğin henüz ilk günlerinden itibaren şiddet gördüğünü söyleyen Katırcı, hamile olduğu dönemde dahi darbedildiğini belirtti.

"Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de şiddet gördüm. Alkol aldığı zaman eline ne geçerse bana vuruyordu. Uzun yıllar gözüm mor gezdim. O dönem şikâyetçi olmuyordum, şimdi ise yaşadığım her olayı yetkililere bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Katırcı, şu anda yürürlükte aktif bir uzaklaştırma kararının bulunmadığını belirtti.

Tehdit ve taciz olaylarında KADES uygulaması üzerinden de ihbarda bulunduğunu ifade eden Katırcı, yaşadığı endişenin her geçen gün arttığını dile getirdi.

"Önce kefen gönderdi, şimdi mezar alacağını söylüyor"

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Katırcı, daha önce kendisine kefen takımı gönderildiğini, son dönemde ise tehditlerin dozunun arttığını öne sürdü.

Katırcı, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit ediyor. Silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. Arkadaşlarımı arayarak hakkımda asılsız iddialar ortaya atıyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Ne yapacağını kestiremiyorum." dedi.

"Evden çıkmaya korkuyorum"

Sürekli tehdit altında yaşadığını söyleyen Katırcı, korku nedeniyle sosyal hayatının tamamen değiştiğini belirterek yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

"Evden çıkamıyorum. Psikolojim tamamen bozuldu. Sürekli tedirgin yaşıyorum. Can güvenliğim konusunda endişeliyim." diye konuştu.