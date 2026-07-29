Ortalık iyice karışıyor: Çin, Ensarullah ile temasa geçti!

İddialara göre Çin, Kızıldeniz'deki ticari gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Ensarullah Hareketi ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek, Çin bayraklı tankerler için güvenli geçiş güvencesi istedi.

Çin, Yemen'deki Ensarullah Hareketi ile doğrudan temas kurarak Çin'e ait petrol tankerlerinin Kızıldeniz'in güneyinden saldırıya uğramadan geçmesine izin verilmesini talep etti.

Kaynaklara göre bu temaslar, Ensarullah Hareketi'nin 20 Temmuz'da Suudi Arabistan limanlarına erişimi engelleyecek bir deniz ablukası uygulayacağını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Haberde, söz konusu kararın İran İslam Cumhuriyeti ile ABD ve müttefikleri arasında yaşanan çatışma sürecinde yeni bir cephe açtığı, ayrıca enerji ve diğer temel ürünleri Orta Doğu dışındaki pazarlara taşıyan tankerleri de kapsayacak şekilde deniz saldırılarının alanını genişlettiği ifade edildi.

"Pekin Güvenli Geçiş Garantisi İstedi"

Kaynaklar arasında yer alan üst düzey bir İranlı yetkiliye göre Pekin yönetimi, Ensarullah Hareketi'nden Çin petrol tankerlerinin güvenli geçişinin garanti altına alınmasını doğrudan talep etti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Çin'in, Yemen'in doğusunda bulunan ve Kızıldeniz'in güney girişini oluşturan Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçiş konusunda Ensarullah ile doğrudan temas kuran ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Haberde, Çin ile Ensarullah arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşmelere ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.