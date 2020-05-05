Toki, sulama tesisi yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu çerçevede değişik illerde hayata geçirilecek 25 sulama projesiyle 300 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlanacağını açıkladı. Protokolle yapılacak tesislerin toplam maliyeti 8,5 milyar lirayı bulacak. Pakdemirli, “Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Protokol kapsamında inşa edilecek tesislerde de bu sistemler uygulanacak. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmekte. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor” bilgisini verdi.