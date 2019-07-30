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TOKİ sonucu nasıl öğrenirim

TOKİ Aziziye kura sonuçlarına ilişkin listeler ne zaman hazır olur? Erzurum Aziziye TOKİ sonucu nasıl öğreniriz? Sorusunun cevabı merak konusu. Hak sahibi belirleme kurası 30 Temmuz 2019 tarihinde Erzurum Spor Salonu'nda oter huzurunda çekilmiştir. TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ Erzurum Aziziye kura sonuçları sorgula.

30 Temmuz 2019 Salı 16:37
TOKİ sonucu nasıl öğrenirim

TOKİ Aziziye kura sonuçlarına ilişkin listeler ne zaman hazır olur? Erzurum Aziziye TOKİ sonucu nasıl öğreniriz? Sorusunun cevabı merak konusu. Hak sahibi belirleme kurası 30 Temmuz 2019 tarihinde Erzurum Spor Salonu'nda oter huzurunda çekilmiştir. TOKİ Erzurum Aziziye kura sonuçları sorgula.

TOKİ başvuru şartları neler?

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, (3+1 Konut tipi hariç)

3- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

Toki peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak

TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman

TOKİ borcu bitene kadar tapu alınır mı?

TOKİ’den kim ev alır?

TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?

TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu

TOKİ konutlarından gazi yakınları da yararlanır mı?

TOKİ sözleşmesi imzalamadım ne olur

TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış sözleşmesi ne zaman imzalanır?

TOKİ ödeme planı nasıl? TOKİ ödemeleri ne zaman başlıyor?

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:37
  1. Erzurum
  2. TOKİ başvuru şartları neler?
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