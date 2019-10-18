TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ konut başvuru

TOKİ’den yatırımcıya büyük fırsat. 20 ilde 91 konut, 16 ilde 130 iş yeri açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar %10, %15, %25 peşin 96, 108,120 ve 144 ay vade ile alınabilecek. TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ satışları hangi illerde yapılacağının yanında TOK başvuruları, TOKİ fiyatlarını araştırıyor.

TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Açık Artırma 5 Kasım 2019, Salı günü, saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine vadeli sahip olabilecekler. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa sunulan iş yerleri %10, peşin 120 ay vade, , Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli’de satışa sunulan iş yerlerine %25 peşin 120 ay vade ile satışa sunuldu.

Yapılacak açık artırmada alıcılar, 20 ilde satışa sunulan 91 konuta vadeli şekilde sahip olabilecekler. Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun şehirlerinde satışa sunulan konutlar %10, %15, %25 peşin 96, 108,120 ve 144 ay vade ile alınabilecek.