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TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ konut başvuru

TOKİ’den yatırımcıya büyük fırsat. 20 ilde 91 konut, 16 ilde 130 iş yeri açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar %10, %15, %25 peşin 96, 108,120 ve 144 ay vade ile alınabilecek. TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ satışları hangi illerde yapılacağının yanında TOK başvuruları, TOKİ fiyatlarını araştırıyor.

18 Ekim 2019 Cuma 15:31
TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ konut başvuru

TOKİ’den yatırımcıya büyük fırsat. 20 ilde 91 konut, 16 ilde 130 iş yeri açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar %10, %15, %25 peşin 96, 108,120 ve 144 ay vade ile alınabilecek. TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ satışları hangi illerde yapılacağının yanında TOK başvuruları, TOKİ fiyatlarını araştırıyor. 

TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Açık Artırma 5 Kasım 2019, Salı günü, saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine vadeli sahip olabilecekler. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa sunulan iş yerleri  %10, peşin 120 ay vade, , Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli’de satışa sunulan iş yerlerine  %25 peşin 120 ay vade ile satışa sunuldu.

Yapılacak açık artırmada alıcılar, 20 ilde satışa sunulan 91 konuta vadeli şekilde sahip olabilecekler. Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun şehirlerinde satışa sunulan konutlar %10, %15, %25 peşin 96, 108,120 ve 144 ay vade ile alınabilecek.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:31
  1. Düzce
  2. Tunceli
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Niğde
  7. Kahramanmaraş
  8. Manisa
  9. Malatya
  10. Kütahya
  11. Konya
  12. Kırklareli
  13. Kayseri
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Isparta
  17. Hatay
  18. Eskişehir
  19. Erzurum
  20. Edirne
  21. Diyarbakır
  22. Denizli
  23. Çanakkale
  24. Bursa
  25. Bolu
  26. Bitlis
  27. Balıkesir
  28. Aydın
  29. Ankara
  30. Afyon
  31. Adana
  32. TOKİ satışları hangi illerde?
  33. TOKİ konut başvuru
  34. toki başvuru
  35. toki başvuruları nereye yapılıyor

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