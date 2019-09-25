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TOKİ Osmaniye Bahçe 135 konut ve ticaret merkezi projesi ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’nin Osmaniye Bahçe'de inşa edilecek 135 konut ve ticaret merkezi projesinin ihalesi bugün yapıldı. Osmaniye Bahçe TOKİ konutlarından hak sahibi olanlar Osmaniye Bahçe 135 konut ve ticaret merkezi projesi ne zaman teslim edilecek? sorusunu sormaya başladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:20
TOKİ Osmaniye Bahçe 135 konut ve ticaret merkezi projesi ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’nin Osmaniye Bahçe'de inşa edilecek 135 konut ve ticaret merkezi projesinin ihalesi bugün yapıldı. Osmaniye Bahçe TOKİ konutlarından hak sahibi olanlar Osmaniye Bahçe 135 konut ve ticaret merkezi projesi ne zaman teslim edilecek? sorusunu sormaya başladı.

Osmaniye İli Bahçe İlçesi 135 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 25 Eylül 2019 tarihinde saat 15:00'de gerçekleştirildi.Osmaniye Bahçe 135 konut ve ticaret merkezi projesinin ne zaman teslim edileceğine ilişkin TOKİ'den resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ Osmaniye’de 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında indirim kampanyası başlatmıştı. TOKİ Osmaniye 2019 kampanyası kapsamında 3 yeni proje inşa edilecek. 3 yeni projede toplam 534 adet konut yer alacak. Projelerde yer alacak konutların tipleri 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olacak.  TOKİ  Osmaniye 2019 projesi alt ve orta gelirli ailelere satıldı. TOKİ 50 bin sosyal konut 2019 kampanyasında satışa sunulan dairelerin fiyatları şehirlere ve projelere göre değişiyor. Kampanyada 75 metrekare ile 85 metrekare 2+1 daireler 116 bin 400 TL'den, 110 metrekare ile 128 metrekare 3+1 daireler 170 bin 720 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkartılmıştı.

Osmaniye TOKİ başvuru belgeleri neler?

- Kimlik Fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

- Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde  40 engelli olduğuna dair),

- Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, ibraz edecekler.

TOKİ Osmaniye başvuru şartları 2019 neler?

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4 bin 500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4 bin 800 TL olarak uygulanmaktadır.),

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:20
  1. İstanbul
  2. TOKİ Osmaniye Bahçe 135 konut ve ticaret merkezi projesi ne zaman teslim edilecek?
  3. Osmaniye Bahçe TOKİ 135 konutları ihalesi ne zaman
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