TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvurular 31 Ekim’e kadar alınacak. e-Devlet üzerinden başvurular ise 28 Ekim’e kadar yapılabilecek. Peki, TOKİ kuraları ne zaman? TOKİ konut tipi kuraları ne zaman çekilir?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi güncel:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül’de gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada inşaat çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adını, 'İlk Evim İlk İşyerim' olarak koyduğumuz bu kampanya, toplamda 500 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 50 bin iş yerini kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirerek hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek projenin, 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz” dedi.

TOKİ kuralarının çekileceği takvim henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayında kuralara ilişkin konuştu. Bakan Kurum kuraların 2022 Kasım ayı itibariyle çekilmeye başlayacağını, kura çekim aşamasının 2023 Mart ayında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan başvuru aşamasında vatandaşlar konut tipini tercih etmedi. Konut tipiyle ilgili bir kura çekimi gerçekleşecek. Bu kuranın da ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor.