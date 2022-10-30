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Aktüel TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ konut tipi kura tarihi:
Aktüel

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ konut tipi kura tarihi:

TOKİ kuraları ne zaman çekilmeye başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Başvuruda bulunanlar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ kura takvimi ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 17:15:00 - 2022-10-30 17:35:44
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ konut tipi kura tarihi:

TOKİ cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için 14 Eylül'den itibaren başvuruları alıyor. Başvuru işlemleri 31 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Peki, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ konut tipi kura tarihi:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kısa bir süre önce kura takvimi hakkında bilgi vermişti. Bulut, "31 Ekim'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sonrasındaki ilk hafta kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmeye başlayacak. İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek" ifadelerini kullanmıştı. Kura çekimlerinin Mart 2023'ün sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kimler TOKİ başvurusunda bulunabilir?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıyla gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

"Genç" kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.

"Emekliler", SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına "engelli" kategorisinden başvuru yapabilecek.

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