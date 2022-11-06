TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 31 Ekim’de sona erdi. Başvuru yapanlar ise kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman ayın kaçında çekilecek? TOKİ kuraları bu hafta çekilecek mi? Hangi il için TOKİ kura takvimi belli oldu?
TOKİ İLK Evim projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başlandı. 28 Ekim’de e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri tamamlandı. Bankalar üzerinden başvuru işlemi ise 31 Ekim’de sona erdi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, kura tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, "13 Eylül İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5.615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ! Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek” dedi.
TOKİ Kura Takvimi:
7 Kasım Pazartesi
Şırnak 1450 Konut
Ardahan 250 Konut
8 Kasım Salı
Kars 1070 Konut
Siirt 903 Konut
9 Kasım Çarşamba
Iğdır 550 Konut
Batman 1850 Konut
10 Kasım Perşembe
Ağrı 1480 Konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma
Mardin 2550 KOnut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi
Van 2800 Konut
13-14-15-16 Kasım
Şanlıurfa 7100 Konut
15 Kasım Salı
Hakkari804 Konut
16 Kasım Çarşamba
Bitlis 1250 Konut