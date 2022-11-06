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Ekonomi TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:
Ekonomi

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 31 Ekim’de sona erdi. Başvuru yapanlar ise kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman ayın kaçında çekilecek? TOKİ kuraları bu hafta çekilecek mi? Hangi il için TOKİ kura takvimi belli oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 12:02:00 -
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:

TOKİ İLK Evim projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başlandı. 28 Ekim’de e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri tamamlandı. Bankalar üzerinden başvuru işlemi ise 31 Ekim’de sona erdi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, kura tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, "13 Eylül İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5.615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ! Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek” dedi.

TOKİ Kura Takvimi:

7 Kasım Pazartesi

Şırnak   1450 Konut

Ardahan              250 Konut

8 Kasım Salı

Kars       1070 Konut

Siirt        903 Konut

9 Kasım Çarşamba

Iğdır 550 Konut

Batman                1850 Konut

10 Kasım Perşembe

Ağrı        1480 Konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma

Mardin                 2550 KOnut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi

Van        2800 Konut

13-14-15-16 Kasım

Şanlıurfa              7100 Konut

15 Kasım Salı

Hakkari804 Konut

16 Kasım Çarşamba

Bitlis      1250 Konut

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