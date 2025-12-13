TOKİ kuraları ne zaman? 2026 İstanbul Ankara İzmir TOKİ sonuçları

2026 yılına sayılı günler kala TOKİ Sosyal Konut Projesi, milyonlarca başvuru sahibi tarafından yakından takip ediliyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, kura sürecine ilişkin takvim en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje kapsamında hak sahiplerinin ne zaman belirleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilir?

TOKİ başvuru sürecinde sona geliniyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Projesi’nde başvurular belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Başvuru süreci, ilk gün TC kimlik numarasının son hanesine göre ilerlerken, 15 Kasım itibarıyla şartları sağlayan tüm vatandaşlara açıldı. Proje için başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Başvuru sürecinde engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldığı açıklandı.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından sürecin en kritik aşaması olan hak sahipliği kura çekimi başlayacak. TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre hak sahipliği belirleme kuraları 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Hak sahipliği kurası, projenin ilk aşamasını oluştururken, bu aşamada ismi çıkan adaylar bir sonraki sürece geçmeye hak kazanacak.

Sözleşme süreci nasıl ilerleyecek?

Hak sahipliği kurasının tamamlanmasının ardından ikinci aşama olarak konut belirleme kuraları başlayacak. TOKİ’nin açıklamasına göre konut belirleme kurası Şubat 2026 itibarıyla yapılacak. Bu sürecin ardından hak sahipleri, projeye göre kendilerine düşen konutları net olarak öğrenmiş olacak. Gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanmasına da yine Şubat 2026 itibarıyla başlanması planlanıyor. Böylece kura süreci iki aşamalı olarak tamamlanmış olacak.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hak sahipliği kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından resmi sonuçların en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar netlik kazanması bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru sahipleri, sürecin bir sonraki aşamasına ilişkin bilgilendirilecek. Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara, yatırmış oldukları 5 bin TL’lik başvuru ücretinin iade edileceği de duyuruldu.

500 bin sosyal konut projesinde teslimatlar ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut teslimlerinin Mart 2027 tarihinden itibaren kademeli olarak başlaması planlanıyor. Teslim sürecinin, projelerin ihale ve inşaat takvimine göre etaplar halinde yürütüleceği belirtiliyor.