  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ASELSAN tarafından geliştirildi, Ankara'da hizmete sundu: 3,5 milyar dolarlık sipariş aldı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretim kapasitesine sahip demişti! Dudak uçuklatan bedel

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!

CHP’li belediyelerde “Yakın Çevre Kıyağı” Liyakat zirveye çıktı! Erdem Atay isim isim açıkladı

İBB'den yüzde 200 zam

Hamas tünelde ayine bile izin vermiş! İşkenceci İsrail kendi kendini yalanladı

İlk duruşma tarihi belli oldu! Ekrem’in yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”
Ekonomi TOKİ kuraları ne zaman? 2026 İstanbul Ankara İzmir TOKİ sonuçları
Ekonomi

TOKİ kuraları ne zaman? 2026 İstanbul Ankara İzmir TOKİ sonuçları

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ kuraları ne zaman? 2026 İstanbul Ankara İzmir TOKİ sonuçları

TOKİ sosyal konut başvurularında sona yaklaşılırken gözler kura takvimine çevrildi. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, 'TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?' sorusuna cevap arıyor. Peki, 500 bin sosyal konut projesi sonuçları en geç ne zaman açıklanacak?

2026 yılına sayılı günler kala TOKİ Sosyal Konut Projesi, milyonlarca başvuru sahibi tarafından yakından takip ediliyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, kura sürecine ilişkin takvim en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje kapsamında hak sahiplerinin ne zaman belirleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilir?

 

TOKİ başvuru sürecinde sona geliniyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Projesi’nde başvurular belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Başvuru süreci, ilk gün TC kimlik numarasının son hanesine göre ilerlerken, 15 Kasım itibarıyla şartları sağlayan tüm vatandaşlara açıldı. Proje için başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

 

Başvuru sürecinde engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldığı açıklandı.

 

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından sürecin en kritik aşaması olan hak sahipliği kura çekimi başlayacak. TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre hak sahipliği belirleme kuraları 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Hak sahipliği kurası, projenin ilk aşamasını oluştururken, bu aşamada ismi çıkan adaylar bir sonraki sürece geçmeye hak kazanacak.

 

Sözleşme süreci nasıl ilerleyecek?

Hak sahipliği kurasının tamamlanmasının ardından ikinci aşama olarak konut belirleme kuraları başlayacak. TOKİ’nin açıklamasına göre konut belirleme kurası Şubat 2026 itibarıyla yapılacak. Bu sürecin ardından hak sahipleri, projeye göre kendilerine düşen konutları net olarak öğrenmiş olacak. Gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanmasına da yine Şubat 2026 itibarıyla başlanması planlanıyor. Böylece kura süreci iki aşamalı olarak tamamlanmış olacak.

 

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hak sahipliği kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından resmi sonuçların en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar netlik kazanması bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru sahipleri, sürecin bir sonraki aşamasına ilişkin bilgilendirilecek. Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara, yatırmış oldukları 5 bin TL’lik başvuru ücretinin iade edileceği de duyuruldu.

 

500 bin sosyal konut projesinde teslimatlar ne zaman başlayacak? 

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut teslimlerinin Mart 2027 tarihinden itibaren kademeli olarak başlaması planlanıyor. Teslim sürecinin, projelerin ihale ve inşaat takvimine göre etaplar halinde yürütüleceği belirtiliyor.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomi

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?
TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?

Ekonomi

TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları neler?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları neler?

Ekonomi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları neler?

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ
Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Gündem

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu
TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu

Gündem

TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23