  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Altın fiyatları uluslararası piyaslarda yine atağa geçti!

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu

Haydarpaşa'da bale mi! Yok artık

Çin’den Küresel Çelik Piyasasını Sarsacak Karar! İhracata Kısıtlama Geliyor!

ASELSAN tarafından geliştirildi, Ankara'da hizmete sundu: 3,5 milyar dolarlık sipariş aldı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!
Siyaset Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!
Siyaset

Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!" başlıklı yazısı...

AK Partililer, vebaldesiniz.

Danışmanlar, vebaldesiniz.

Enver Aysever, “solcular vicdan sahibidir” diyor. “Sağcılar paragözdür” diyor.

Boğaz’ın iki tarafına dizi dizi döşenmiş yalıların %80’i solcuların olduğu halde...

Orman işgalinden villalaştırılan Acarkent’teki maliklerin, Beykoz Konakları’ndaki maliklerin %80’i solcular olduğu halde...

 

“Sağcılar paraya değer verir, solcular insana değer verir” diyor.

İşin içine Adnan Menderes’i katıyor, “Menderes’ten bu yana” diyor.

Kendisini de Kemalist bir solcu olarak tanıttığı halde, “vicdan sahibi” olduklarını iddia ettiği halde... Bir başbakana, iki bakana solcu olarak nasıl kıydıklarını söylemiyor.

Algı operasyonu ile haydi sağcıları mahkûm etsin de.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki
Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

Gündem

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş
İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

Siyaset

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! "Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum"
AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

Gündem

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Okuyunca anladımki algı operasyonu ile suçlayan attığı başlık ve yazısıyla kendiside algı operasyonu yapıyor. Etik yerlerde sürünürken elinden tutup kaldırmak istemiyor. ( Algı operasyonu ile haydi sağcıları mahkûm etsin de ) Allah seni ıslah etsin.

Vay vay

Vekiller,danışmanlar ne yapacak Ali Bey..Çarşı pazara çıkabilirler mi..Hayat pahaliligini,enflasyonu nasıl anlatacaklar vatandaşa..Euro 50 lirayı nasıl anlatacaklar..Etin fiyatı için ne diyecekler..cezaları, zamları, vergileri nasıl anlatacaklar..Siz bir çıkın ve gozlemlerinizi yazın Ali Bey..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getir..
Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu
Dünya

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ederken Güllü'nün arkadaşı olan Çiğdem Turan'ın olağan olmayan peş peşe söylediği o sözler g..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23