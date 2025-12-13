Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

AK Partililer, vebaldesiniz.

Danışmanlar, vebaldesiniz.

Enver Aysever, “solcular vicdan sahibidir” diyor. “Sağcılar paragözdür” diyor.

Boğaz’ın iki tarafına dizi dizi döşenmiş yalıların %80’i solcuların olduğu halde...

Orman işgalinden villalaştırılan Acarkent’teki maliklerin, Beykoz Konakları’ndaki maliklerin %80’i solcular olduğu halde...

“Sağcılar paraya değer verir, solcular insana değer verir” diyor.

İşin içine Adnan Menderes’i katıyor, “Menderes’ten bu yana” diyor.

Kendisini de Kemalist bir solcu olarak tanıttığı halde, “vicdan sahibi” olduklarını iddia ettiği halde... Bir başbakana, iki bakana solcu olarak nasıl kıydıklarını söylemiyor.

Algı operasyonu ile haydi sağcıları mahkûm etsin de.

