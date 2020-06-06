TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında tamamlandı. Kuralar Elazığ depremi sebebiyle şubat ayının son haftasında başladı. Mart ayında ise kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Nisan ayının son haftasında kura çekimleri tekrar başladı.

TOKİ kuraları ne oldu? | TOKİ kuraları çekildi mi?

TOKİ kuraları illere göre belirlenen bir takvime göre çekiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi pek çok ilde kuralar çekildi.

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TOKİ 100 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?

Konutların fiyatının yüzde 10'u peşin olacakken, kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir.

2+1 daire ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

3+1 daire ödeme planı

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

TOKİ ödemeleri erken kapatılabilir mi?

Ocak ve temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borcu kapatmak mümkün. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır.