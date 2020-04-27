  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TOKİ kuraları çekildi mi? | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları çekildi mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen TOKİ kura çekimlerindeki son durum merak ediliyor. Milyonlarca kişi "TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" , "İl il TOKİ sonuçları" , "Manisa TOKİ sonuçları" , "Denizli TOKi sonuçları" , "Nevşehir TOKİ sonuçları" , "Yozgat TOKİ sonuçları" , Isparta TOKİ 2020" , "Konya TOKİ kura çekimi listesi" konularını araştırıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

2020-04-27 18:43:00 -
TOKİ kuraları çekildi mi? | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 100 bin sosyal konut projesi kura çekimleri ertelenmişti. Vatandaşlar son durumun ne olacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

TOKİ kuraları çekildi mi? | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula
Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula

Ekonomi

Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula

TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları
TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Ekonomi

TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri
Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri

Ekonomi

Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri

Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?
Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

Ekonomi

Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı