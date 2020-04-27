TOKİ kuraları çekildi mi? | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ kuraları çekildi mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen TOKİ kura çekimlerindeki son durum merak ediliyor. Milyonlarca kişi "TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" , "İl il TOKİ sonuçları" , "Manisa TOKİ sonuçları" , "Denizli TOKi sonuçları" , "Nevşehir TOKİ sonuçları" , "Yozgat TOKİ sonuçları" , Isparta TOKİ 2020" , "Konya TOKİ kura çekimi listesi" konularını araştırıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 100 bin sosyal konut projesi kura çekimleri ertelenmişti. Vatandaşlar son durumun ne olacağını merak ediyor. İşte, detaylar.
TOKİ kuraları çekildi mi? | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.
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