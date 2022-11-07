TOKİ kura çekimi sonuçları sorgula Şırnak Ardahan TOKİ sonuçları 7 Kasım Pazartesi
TOKİ İlk Evim projesi kura çekimleri 7 Kasım Pazartesi günü çekilmeye başlandı. TOKİ başvurusunda bulunanlar ise Şırnak ve Ardahan kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Proje başvurusunda bulunanlar ise kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ kura çekimi sonuçları sorgula Şırnak Ardahan TOKİ sonuçları 7 Kasım Pazartesi
Şırnak’ta 1450, Ardahan’da ise 250 konut için kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Vatandaşlar sonuçlara nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. TOKİ kura sonucunuzu e-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama' sayfasından sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca TOKİ başvuru yapanların olumlu ya da olumsuz sonuçlarını gün içerisinde SMS olarak gönderecektir.
TOKİ Kura Takvimi:
7 Kasım Pazartesi
Şırnak 1450 Konut
Ardahan 250 Konut
8 Kasım Salı
Kars 1070 Konut
Siirt 903 Konut
9 Kasım Çarşamba
Iğdır 550 Konut
Batman 1850 Konut
10 Kasım Perşembe
Ağrı 1480 Konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma
Mardin 2550 Konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi
Van 2800 Konut
13-14-15-16 Kasım
Şanlıurfa 7100 Konut
15 Kasım Salı
Hakkari804 Konut
16 Kasım Çarşamba
Bitlis 1250 Konut