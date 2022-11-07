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Aktüel TOKİ kura çekimi sonuçları sorgula Şırnak Ardahan TOKİ sonuçları 7 Kasım Pazartesi
Aktüel

TOKİ kura çekimi sonuçları sorgula Şırnak Ardahan TOKİ sonuçları 7 Kasım Pazartesi

TOKİ İlk Evim projesi kura çekimleri 7 Kasım Pazartesi günü çekilmeye başlandı. TOKİ başvurusunda bulunanlar ise Şırnak ve Ardahan kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:50:00 -
TOKİ kura çekimi sonuçları sorgula Şırnak Ardahan TOKİ sonuçları 7 Kasım Pazartesi

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Proje başvurusunda bulunanlar ise kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi sonuçları sorgula Şırnak Ardahan TOKİ sonuçları 7 Kasım Pazartesi

Şırnak’ta 1450, Ardahan’da ise 250 konut için kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Vatandaşlar sonuçlara nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. TOKİ kura sonucunuzu e-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama' sayfasından sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca TOKİ başvuru yapanların olumlu ya da olumsuz sonuçlarını gün içerisinde SMS olarak gönderecektir.

TOKİ Kura Takvimi:

7 Kasım Pazartesi

Şırnak   1450 Konut

Ardahan              250 Konut

8 Kasım Salı

Kars       1070 Konut

Siirt        903 Konut

9 Kasım Çarşamba

Iğdır 550 Konut

Batman                1850 Konut

10 Kasım Perşembe

Ağrı        1480 Konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma

Mardin                 2550 Konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi

Van        2800 Konut

13-14-15-16 Kasım

Şanlıurfa              7100 Konut

15 Kasım Salı

Hakkari804 Konut

16 Kasım Çarşamba

Bitlis      1250 Konut

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