TOKİ Konya Akören kura sonuçları Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Konya Akören kura sonuçları ! Konya Akören TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Konya Akören TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Akören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Akören TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Konya Akören kura sonucu sorgulama.
Konya Akören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Akören TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Akören kura sonucu sorgulama...
TOKİ Konya Akören kura çekiliş sonuçları
Ahmet Erdoğan
İhsan Araba
Aliye Türel
İbrahim Honamlı
Yakup Bayındır
Ethem Çeliktepe
Serkan Çusudiken
Nazah Sarıcan
Mustafa Taşpınar
İsmail Selçuk Kaya
Ersin Sağalaslan
Sahattin Şimşek
Konya Akören 3+1 kura sonuçları
Ersan Filiz
Şenol Perkmen
Senem Türkoğlu
İpek Ülker
Remzi Yavuz Apilioğlları
Soner Bal
Behçet Ulucan
Saliha Taş
Ömer Dalyan
Elif Kalem
Kemal Balkan
Hatice Gözuykulu
Mehmet Kacaroğlu
Dünyamin Ölmez
Mevlüt Alkan
Fatih Dönmez
Mikdat Seleş
Sıla Kıratlı
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın