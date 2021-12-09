  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Konya Akören kura sonuçları Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Konya Akören kura sonuçları Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya Akören kura sonuçları ! Konya Akören TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Konya Akören TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Akören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Akören TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Konya Akören kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:16:00 - 2021-12-09 11:22:16
TOKİ Konya Akören kura sonuçları Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi

Konya Akören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar  Konya Akören TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Akören kura sonucu sorgulama... 

TOKİ Konya Akören kura çekiliş sonuçları

Ahmet Erdoğan

İhsan Araba
Aliye Türel

İbrahim Honamlı

Yakup Bayındır

Ethem Çeliktepe

Serkan Çusudiken
Nazah Sarıcan

Mustafa Taşpınar

İsmail Selçuk Kaya

Ersin Sağalaslan

Sahattin Şimşek

Konya Akören 3+1 kura sonuçları

Ersan Filiz

Şenol Perkmen

Senem Türkoğlu

İpek Ülker

Remzi Yavuz Apilioğlları

Soner Bal

Behçet Ulucan

Saliha Taş

Ömer Dalyan

Elif Kalem

Kemal Balkan

Hatice Gözuykulu

Mehmet Kacaroğlu

Dünyamin Ölmez

Mevlüt Alkan

Fatih Dönmez

Mikdat Seleş

Sıla Kıratlı

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı
Gündem

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi...
İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!
Siyaset

İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'a konuştu. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap veren İm..
Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ileri süren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uluslararası deniz hukuku üzerinden bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay