TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Kayseri İli, İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 200 adet konut ve Aksubağları Mahallesi 643 adet konut olmak üzere toplamda 843 adet konut ihalesi 17 Ekim 2016’da yapılmıştı. TOKİ Kayseri'nin İncesu İlçesi'ndeki Aksubağları Mahallesi'ne 643 adet konut, 4 dükkanlı ve 2 dükkanlı ticaret merkezi, 1 adet sosyal tesis ve 2 adet cami inşaatları inşa edecek. Peki TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar mahallesi 643 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’den Kayseri İncesu Aksu Bağlar konutları için şu açıklama yapıldı. “Söz konusu projemizde teslimlere yönelik çalışmalar devam etmekte olup, 2019 yılı içerisinde teslim edilmesi ön görülmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfamızdan ilan edilecektir.”