TOKİ kampanyasından kimler yararlanır? TOKİ borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen ev ve iş yeri sahipleri için bir kampanya belirledi. Söz konusu kampanyanın detayları, başvuru ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Peki, TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

TOKİ kampanya ne zaman bitecek?

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Ekim’de başladı. Söz konusu kampanya 19 Kasım 2020’de sona erecek. Bu tarihten sonra ise borç kapatma indirimi uygulanılmayacağı açıklandı. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler ilgili bankalara başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilir.

Kimler TOKİ indirim kampanyasından yararlanabilir?

TOKİ’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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