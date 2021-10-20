TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları Aliağa TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları İzmir Aliağa! İzmir Aliağa Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. 50 Bin Sosyal Konut kapsamında İzmir Aliağa projemsi konut belirleme kurası yapılı. İzmir Aliağa TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Aliağa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Aliağa kura sonucu sorgulama.
İzmir Aliağa TOKİ kuraları çekildi. 50 Bin Sosyal Konut kapsamında İzmir Aliağa TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. İzmir Aliağa konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Aliağa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte İzmir Aliağa kura sonucu sorgulama…
İzmir Aliağa TOKİ kura çekiliş sonuçları
Cem Özgan
Murat Küçük
Emre Erdurucan
Şenol Temüray
Haydar Arslan
Bayram Yazar
Özge Keleş
Pınar Tunçer
Nursel Başar
Mehmet Ali Çavdar
Azize Dönmez
Esra Ayık
Serkan Topçu
Filiz Karaderili
Meltem Başgöçmen
Onur Gültekin
Recep Dost
Zeynep Duman
Elvin Yıldırım
Yurdagül Kocabaş
İlhan Tekin
Necmiye Kılıç
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın