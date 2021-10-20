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Ekonomi TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları Aliağa TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları Aliağa TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları İzmir Aliağa! İzmir Aliağa Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. 50 Bin Sosyal Konut kapsamında İzmir Aliağa projemsi konut belirleme kurası yapılı. İzmir Aliağa TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Aliağa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Aliağa kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:15:00 - 2021-10-20 11:15:46
TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları Aliağa TOKİ kura sonuçları isim listesi

İzmir Aliağa TOKİ kuraları çekildi. 50 Bin Sosyal Konut kapsamında  İzmir Aliağa TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. İzmir Aliağa konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Aliağa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte İzmir Aliağa kura sonucu sorgulama…

İzmir Aliağa TOKİ kura çekiliş sonuçları

Cem Özgan

Murat Küçük

Emre Erdurucan

Şenol Temüray

Haydar Arslan

Bayram Yazar

Özge Keleş

Pınar Tunçer

Nursel Başar

Mehmet Ali Çavdar

Azize Dönmez

Esra Ayık

Serkan Topçu

Filiz Karaderili

Meltem Başgöçmen

Onur Gültekin

Recep Dost

Zeynep Duman

Elvin Yıldırım

Yurdagül Kocabaş

İlhan Tekin

Necmiye Kılıç

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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