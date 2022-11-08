Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından kura takvimi belli oldu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul 2022 kura takvimi:

TOKİ kuraları illere göre belirlenen takvim doğrultusunda çekilmeye başlandı. Bu hafta içerisinde Batman ve Mardin kuraları çekilecek. İstanbul projelerinin kura takvimi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

9 Kasım Çarşamba

Batman 1850 Konut (Beşiri 120, Gerçüş 100, Hasankeyf 200, Kozluk 300, Merkez 1030, Sason 100) Kura çekimi saat 09.00'da Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

10 Kasım Perşembe

Mardin 1954 konuk (Artuklu 1600, Midyat 354) Kura çekimi saat 09.00'da Mardin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

11 Kasım Cuma

Mardin 596 konut (Dargeçit 183, Kızıltepe 150, Mazıdağı 63, Yeşilli 2.etap 200) Kura çekimi saat 09.00'da Mardin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.