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TOKİ indirim kampanyası başvuru TOKİ indirimi başvuru şartları neler

TOKİ son dakika indirim kampanyası başladı. TOKİ indirimi ne kadar? TOKİ’nin ”Yüzde 22 indirim kampanyamız 23 Eylül itibariyle başladı. Peki TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman? TOKİ indirimleri başvuru şartları neler? TOKİ indirimlerinden kimler yararlanacak? TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi ne zaman?

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
TOKİ indirim kampanyası başvuru TOKİ indirimi başvuru şartları neler

TOKİ son dakika indirim kampanyası başladı. TOKİ indirimi ne kadar? TOKİ’nin ”Yüzde 22 indirim kampanyamız 23 Eylül itibariyle başladı. Peki TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman? TOKİ indirimleri başvuru şartları neler? TOKİ indirimlerinden kimler yararlanacak? TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ’den son dakika indirim kampanyası haberi geldi. TOKİ indirimleri için nereye başvuru yapılır? TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası bugün başladı. TOKİ indirimlerinden kimler yararlanacak? TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.Güncel borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapıyor. TOKİ’nin indirimi bu kadar mı? Tabi ki hayır. Geri ödemeleri devam eden ve güncel borcunun en az yüzde 25’ini kapatan konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacak. Peki TOKİ konut ve işyeri indirim kampanyası ne zaman? 

TOKİ binlerce vatandaşın beklediği indirim kampanyasını başlatıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen yüzde 22 indirim kampanyamız 23 Eylül 2019'da başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına bu yıl ikincisi düzenlenecek. Başvurular 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

TOKİ borcunu kapatana yüzde 22 indirim

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği kampanyada peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 18 Ekim 2019

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
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