0553 313 94 23

TOKİ indirim kampanyası başlayacak mı? TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır?

TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ indirim kampanya tarihini merak ediyor. TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri, TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları, TOKİ indirim kampanyası 2019 bankalar ve kredi koşulları...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:27
TOKİ indirim kampanyası başlayacak mı? TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır?

TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ indirim kampanya tarihini merak ediyor. TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri, TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları, TOKİ indirim kampanyası 2019 bankalar ve kredi koşulları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her yıl belirli dönemlerde “Borç Bitiren Kampanya” adı altında indirim başlatıyor. Geri ödemesi devam eden konutlar için uygulanan bu indirim kampanyası, vatandaşların borçlarını erkenden ödeyip tapularını almalarına yardımcı oluyor. Halk arasında TOKİ İndirim Kampanyası olarak bilinen bu uygulama genellikle yoğun talep görüyor. Kampanyadan iş yeri alıcıları da faydalanabiliyor. 

TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır?

TOKİ 21 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında başlattığı indirim kampanyası için başvuru şartları şu şekilde olmuştu: Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının ilgili bankalara başvuruda bulunması yeterli olmuştu. TOKİ tarafından duyurulan habere göre, bu bankalar Ziraat Bankası ve Halk Bankası olarak belirlenmişti.

TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri

Kampanyadan yararlanmak için başvuru tarihlerini de kaçırmamalısınız. Bu yazımızın görselinde gördüğünüz üzere kampanya 21 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru kabul edilmişti. 

TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi. TOKİ'nin indirim kampanyalarından bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar kurumun internet sitesini takip edebilirler. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:27
  1. TOKİ indirim kampanyası başlayacak mı?
  2. TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır?
  3. TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları
  4. TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri
  5. TOKİ indirimleri varmı
  6. toki indirim kampanyası uzatıldı
  7. 2019 toki indirimi ne zaman
  8. toki peşin ödeme indirimi 2019 ne zaman
  9. toki peşin ödeme indirimi 2019 hesaplama
  10. toki indirim kampanyası 2019
  11. toki peşin ödeme indirimi 2018
  12. toki indirim hesaplama
  13. toki erken ödeme 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya, ABD’den 42 yeni savaş uçağı alacak
    1. Japonya, ABD’den 42 yeni savaş uçağı..
    2. Başakşehir'de 2 önemli eksik
    3. Fenerbahçe'de Kolarov transferi kapandı!
    4. Sancaktepe’de patlamanın yaşandığı..
    5. GÜNCELLEME -Sancaktepe'de evde patlama
    6. Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne..
    7. Fenerbahçe Angelo Ogbonna transferinde..
    8. Balıkesir'de operasyonu! 100 bin adet..
    9. Hayıt tohumu ve balı karıştırırsanız..
    10. Güneş dost mu düşman mı ?
    11. Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira..
    12. Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    13. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    14. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    15. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    16. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    17. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    18. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    19. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    20. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    21. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    22. Erzincan'da otomobil şarampole..
    23. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    24. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    25. Suriye’ye askeri konvoy
    26. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    27. CHP'li Başkan'dan AK Parti'ye çağrı:..
    28. ''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına..
    29. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    30. Hükümet teklifini sundu: 2020 için..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz