TOKİ indirim kampanyası başlayacak mı? TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır?

TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ indirim kampanya tarihini merak ediyor. TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri, TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları, TOKİ indirim kampanyası 2019 bankalar ve kredi koşulları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her yıl belirli dönemlerde “Borç Bitiren Kampanya” adı altında indirim başlatıyor. Geri ödemesi devam eden konutlar için uygulanan bu indirim kampanyası, vatandaşların borçlarını erkenden ödeyip tapularını almalarına yardımcı oluyor. Halk arasında TOKİ İndirim Kampanyası olarak bilinen bu uygulama genellikle yoğun talep görüyor. Kampanyadan iş yeri alıcıları da faydalanabiliyor.

TOKİ indirim kampanyası 2019 nasıl başvuru yapılır?

TOKİ 21 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında başlattığı indirim kampanyası için başvuru şartları şu şekilde olmuştu: Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının ilgili bankalara başvuruda bulunması yeterli olmuştu. TOKİ tarafından duyurulan habere göre, bu bankalar Ziraat Bankası ve Halk Bankası olarak belirlenmişti.

TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri

Kampanyadan yararlanmak için başvuru tarihlerini de kaçırmamalısınız. Bu yazımızın görselinde gördüğünüz üzere kampanya 21 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru kabul edilmişti.

TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi. TOKİ'nin indirim kampanyalarından bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar kurumun internet sitesini takip edebilirler.