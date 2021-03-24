TOKİ, ilkokul inşaatı için ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bayburt İli Merkez İlçesi Kaleardı Mahallesi 8 Derslikli Erdem Bayazıt İHO, Maden Mahallesi 8 Derslikli Maden İlkokulu ve Ortaokulu, Aydıntepe İlçesi Aydıntepe Mahallesi 4 Derslikli Aydıntepe İHO İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale ve teklif açma 19.04.2021 günü saat 14.30’da yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ