Dar gelirli vatandaşlar TOKİ’nin başlatacağı sosyal konut projesinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Gaziantep’te proje yapacak mı?

TOKİ Gaziantep projesi başvuruları ne zaman? TOKİ Gaziantep başvuru şartları ödeme koşulları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep’e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize TOKİ eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği 1500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabii bizim şu anda Antep'in dört bir yanında 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

TOKİ sosyal konut projesinin detayları resmi olarak açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.