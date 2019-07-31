TOKİ evleri Suriyelilere bedava mı verilecek?

TOKİ tarafından yapılan konutlara başvurular yoğun bir şekilde ilgi görmekte. Son zamanlarda Suriyeli mülteciler için çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Bu kara propaganda arasında Suriyelilerin TOKİ’den ev sahibi olduğu iddiasıdır. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs aldığı, yine Suriyelilere TOKİ’den bedava ev verileceği iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler TOKİ’den bedava ev mi alıyor? Suriyelilere TOKİ’den ev mi verilecek?

TOKİ’den ev sahibi olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı olmadıkları için TOKİ’den ev satın alamazlar. TOKİ yabancılara parasıyla bile ev satışı yapmamakta. Dolayısıyla malum çevrelerin Suriyeliler üzerinden hükümeti zan altında bırakma planı da böylelikle ellerinde patlamakta.

Suriyeli öğrencilere burs veriliyor mu?

Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?