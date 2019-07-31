0553 313 94 23

TOKİ evleri Suriyelilere bedava mı verilecek?

TOKİ tarafından yapılan konutlara başvurular yoğun bir şekilde ilgi görmekte. Son zamanlarda Suriyeli mülteciler için çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Bu kara propaganda arasında Suriyelilerin TOKİ’den ev sahibi olduğu iddiasıdır. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs aldığı, yine Suriyelilere TOKİ’den bedava ev verileceği iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler TOKİ’den bedava ev mi alıyor? Suriyelilere TOKİ’den ev mi verilecek?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
TOKİ evleri Suriyelilere bedava mı verilecek?

TOKİ tarafından yapılan konutlara başvurular yoğun bir şekilde ilgi görmekte. Son zamanlarda Suriyeli mülteciler için çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Bu kara propaganda arasında Suriyelilerin TOKİ’den ev sahibi olduğu iddiasıdır. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs aldığı, yine Suriyelilere TOKİ’den bedava ev verileceği iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler TOKİ’den bedava ev mi alıyor? Suriyelilere TOKİ’den ev mi verilecek?

TOKİ’den ev sahibi olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı olmadıkları için TOKİ’den ev satın alamazlar. TOKİ yabancılara parasıyla bile ev satışı yapmamakta. Dolayısıyla malum çevrelerin Suriyeliler üzerinden hükümeti zan altında bırakma planı da böylelikle ellerinde patlamakta.

Suriyeli öğrencilere burs veriliyor mu?

Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
  1. TOKİ evleri Suriyelilere bedava mı verilecek?
  2. Suriyelileri öğrencilerin devletten burs mu alıyor
  3. Suriyeliler tokiden ev mi alacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı
    1. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    2. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    5. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    6. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    7. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    8. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    9. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    10. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    12. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    13. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    14. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    15. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    16. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    17. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    18. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    19. Senelere meydan okuyan şemsiye..
    20. Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
    21. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli..
    22. Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nin 2..
    23. Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’..
    24. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler..
    25. Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu
    26. Sandıklı’da zincirleme kaza: 2 yaralı
    27. Maden ocağında göçük: 3 işçiyi..
    28. AA Haber Akademisinden İletişim..
    29. Düzce'de selden etkilenenlerin prim..
    30. Bilecik’e son 7 yıl içinde 26 ülkeden..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"