Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Ekim'de alınmaya başladı. e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim'de bankalar üzerinden başvuru işlemi ise 31 Ekim'de sona erecek. Arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım'da sona erecek. 25 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Temel atma töreniyle birlikte 'Evler ne zaman teslim edilecek?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TOKİ evleri ne zaman kaç sene sonra teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.