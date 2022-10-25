  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Telefonunuzdan hemen silin! Bu uygulamalar kartınızdan gizlice para çekiyor

Türkiye'ye aklınca ayar vermeye geldi! ABD'li kritik isim, toplantılarda bakın neler söylemiş

Bitcoin'e rakip mi geliyor? Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine...

O iddia, Hulusi Akar'ı çılgına çevirdi! "Alçakça" deyip patladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli çıkış: İşinizi gücünüzü ayarlayın! O güne dikkat

Cem Küçük'ten bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Bir bakan bir daha bakıyor! Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı ortaya çıktı! İsmi ve özellikleri şaşırttı

"Ben 6’lı masanın yerinde olsaydım…" Yandaş Özlem Gürses'ten AK Parti itirafı

Sözcü’nün haberi bunun örneği! AK Parti kendi kafasına sıkıyor

Türkiye Youtuberlar ve Aboneler Ülkesi Olamaz!
Ekonomi TOKİ evleri ne zaman kaç sene sonra teslim edilecek?
Ekonomi

TOKİ evleri ne zaman kaç sene sonra teslim edilecek?

TOKİ evlere ne zaman taşınılabilecek? Başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başlanan TOKİ sosyal konut projesinde temel atma töreni gerçekleşti. Başvuru yapanlar ise evlerin ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ evleri hangi ilde ne zaman teslim edilecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:45:00 -
TOKİ evleri ne zaman kaç sene sonra teslim edilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Ekim'de alınmaya başladı. e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim'de bankalar üzerinden başvuru işlemi ise 31 Ekim'de sona erecek. Arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım'da sona erecek. 25 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Temel atma töreniyle birlikte 'Evler ne zaman teslim edilecek?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TOKİ evleri ne zaman kaç sene sonra teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23