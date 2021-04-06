TOKİ, bina inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek işin teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1’er Adet 24 Derslikli Okul ve 12 Derslikli Okul ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin İhalesi 30.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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