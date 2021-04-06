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Ekonomi TOKİ, bina inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptıracak
Ekonomi

TOKİ, bina inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptıracak

Çevre ve ŞehircilikBakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Giresun İli Merkez İlçesi Kavaklar Mahallesi (Çotanak İlkokulu) 24 Derslikli Eğitim Binası ve Doğankent İlçesi 12 Derslikli Eğitim Binası İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:32:00 -
TOKİ, bina inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek işin teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1’er Adet 24 Derslikli Okul ve 12 Derslikli Okul ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin İhalesi 30.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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