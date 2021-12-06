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Ekonomi TOKİ Balıkesir Karesi kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Balıkesir Karesi kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları

TOKİ kura sonuçları İzmir Torbalı! İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. İzmir Torbalı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Torbalı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:16:00 - 2021-12-06 13:20:03
TOKİ Balıkesir Karesi kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları

Balıkesir Karesi TOKİ kuraları çekildi. 50 bin konut projesi kapsamında Balıkesir Karesi TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. TOKİ Balıkesir Karesi konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Balıkesir KaresiTOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Balıkesir Karesi kura sonucu sorgulama…

TOKİ Balıkesir Karesi kura çekiliş sonuçları

Fahri Yılmaz

Murat Aygün

Abdullah Erdoğan

Kader Zeybek

Ali Rıza Çetin

sinan Güzel

Cemaliye Şen

Celattin Bilal

Okan Bozgül

Güngör Akkeçi

Ümit Söğütçü

Hüseyin Karaca

Reyhan Özçelik

Gülcan Devecioğlu AY

Yusuf Ilgın

Fatma Şafak

Hanife Köse

Erten Taşkın

Neşe İktuğu

Yılmaz Aşık

Ayşe Kılıç

Hayriye Hatırnaz

Mustafa Ayan
AHmet Yılmaz

Murat Çınar

Ahmet Aydın

Murat Gök

Yusuf kıral

Fatma Demirelçe
Tuğrul Koç

Hakan Akgün

İsmail Hakkı Çelik
Orhan Uyan

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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