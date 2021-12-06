TOKİ Balıkesir Karesi kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları
TOKİ kura sonuçları İzmir Torbalı! İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. İzmir Torbalı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Torbalı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama.
Balıkesir Karesi TOKİ kuraları çekildi. 50 bin konut projesi kapsamında Balıkesir Karesi TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. TOKİ Balıkesir Karesi konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Balıkesir KaresiTOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Balıkesir Karesi kura sonucu sorgulama…
TOKİ Balıkesir Karesi kura çekiliş sonuçları
Fahri Yılmaz
Murat Aygün
Abdullah Erdoğan
Kader Zeybek
Ali Rıza Çetin
sinan Güzel
Cemaliye Şen
Celattin Bilal
Okan Bozgül
Güngör Akkeçi
Ümit Söğütçü
Hüseyin Karaca
Reyhan Özçelik
Gülcan Devecioğlu AY
Yusuf Ilgın
Fatma Şafak
Hanife Köse
Erten Taşkın
Neşe İktuğu
Yılmaz Aşık
Ayşe Kılıç
Hayriye Hatırnaz
Mustafa Ayan
AHmet Yılmaz
Murat Çınar
Ahmet Aydın
Murat Gök
Yusuf kıral
Fatma Demirelçe
Tuğrul Koç
Hakan Akgün
İsmail Hakkı Çelik
Orhan Uyan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın