Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin her bölgesinde dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyata konut yapmaya devam ediyor. Balıkesir'de inşa edeceği 1000 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Balıkesir 1000 konut kura sonuçları sorgula.

2+1 ve 3+1 konutlar için başvuran vatandaşlarımızın, TOKİ Balıkesir Karesi Mahallesi Kura Çekilişi heyacanı için geri sayım başladı. TOKİ tarafından Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yapılacak olan 1000 adet konut için gerçekleştirilen kura çekilişi ile 2+ 1 alt gelir grubu 500 kişi ve 3+1 orta gelir grubu 500 kişi hak sahipleri çekilen kura sonucu belirlendi.

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