TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi
Amasya 421/100000 Toplu Konut Projesi’ne, başvurusu kabul edilen Amasyalılar sabırsızlıkla 421 konutun kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Amasya'nın Merkez ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 13.00'da başladı. TOKİ Amasya Merkez konutları için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. İşte TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi
TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Tokatlılar, TOKİ Amasya kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 295, 3+1 126 toplam 421 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Amasya kura sonuçları 2020 saat 13.00’de çekilen kuranın ardından netleşti. Amasya Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN TIKLAYIN
TOKİ iade nasıl alınır?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.