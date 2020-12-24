TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları nelerdir?

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ'ye başvuru yapmak için şu şartları taşımak gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan fazla süredir ikamet etmesi veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinden müracaat edeceklerin en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden herhangi bir konut almamış olması ve konut kredisi de almamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Müracaat tarihi itibariyle 25 yaşına gelmemiş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul hanımlarda yaş şartı bulunmamaktadır.),

Ev halkı gelirinin aylık en fazla net olarak 5.500 TL olması (Başvuran kişinin, hanımının ve velayeti altında bulunan çocuklarının yiyecek-içecek, yol, vs. her türlü aldıkları yardım ücretleri de dahil olmak üzere toplam aile halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul şehrinde gelir şartı 6.000 TL olarak belirlendi.),

Bir aile adına -yani başvuran kişinin kendisi, hanımı ve velayeti altında bulunan çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekir.

TOKİ başvuru kategorileri nelerdir?

1. Kategori: “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler”

2. Kategori: “En az %40 Engelliler”

3. Kategori: “Emekli Vatandaşlar”

4. Kategori: “Diğer alıcı adaylar”