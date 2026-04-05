Gündem İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti!
Gündem

İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti!

İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti!

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik vahşi saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Sidon Bölgesi’ndeki Kfar Hatta köyünü doğrudan hedef alan işgal güçleri, bölgeyi kan gölüne çevirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırı sonrası dehşet veren bilançoyu dünya kamuoyuna duyurdu.

İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde düzenlediği saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sidon Bölgesi’ndeki Kfar Hatta’yı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık, ölenler arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu aktardı.

Güney Lübnan ateş hattında

İsrail'in son dönemde Lübnan'ın güneyindeki Sidon ve çevresine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, bölgeyi tam bir ateş çemberine çevirdi. Uluslararası toplumun sessizliği altında devam eden bu saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimi geri dönülemez bir noktaya sürüklüyor. Lübnan hükümeti, sivil katliamlarına karşı dünyayı acil müdahaleye çağırdı.

İsrail'den bir zalimlik daha

Lübnan'ın Sidon Bölgesi’ndeki Kfar Hatta Köyü sakinlerine tavsiyemdir. Aralarınıza gizlenmiş saklanmış olan kuzu postuna bürünmüş Müslüman Katili Hizbuşşeytan militanlarını (Bu elleri kanlılara Hizbullah denmez) deşifre edin; köyünüzden kovun. Bildiğiniz gibi, bu zalimlerin Suriye'de 500.000 Müslümanın vampirce katledilmesinde rolleri büyüktür. İsrail'den farkları sadece görünümleridir, Hizbuşşeytan da İsrail de İran da zalimdir ve Müslüman katilleridirler. Azılı bir şekilde Müslüman Katili olan Hizbuşşeytan militanlarını aranızdan kovmadığınız sürece çocuklarınızın veballeri de üzerinize kalacaktır.

ata

70.ler neydi be abi... kemanlar, klarnetler, ince belliler billur sesliler, şen şakrak kahkahalar, sahilde ılık mehtaplı geceler... osmahlı yok, halife uçmuş, şeriat gömülmüş, vur patlasın çal oynasın... sonra şarkıcı feyruz uzun bir beyrut yakarışında bulunsun... sağcı hristiyanlar, solcu müslümanlar trt radyolarında günde 5bin kere hafızalara kazınsın... hristiyan araplar, dürzi milisler, canbolatlar falan derken hoop hizbullah ve günümüz... biz de emekli memekli diyerek, 25 senedir savunmamız için canını dişine takmış, gavuru, siyonisti bebekliğinde öğrenmiş, bilenmiş bir kişiye israille ticareti kes, bop zop, patates yok, saman nerde diyerek ayıp ettiğimizi giraceğimiz en yakın çatışmada öğreneceğiz....
