İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti!
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik vahşi saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Sidon Bölgesi’ndeki Kfar Hatta köyünü doğrudan hedef alan işgal güçleri, bölgeyi kan gölüne çevirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırı sonrası dehşet veren bilançoyu dünya kamuoyuna duyurdu.
İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde düzenlediği saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sidon Bölgesi’ndeki Kfar Hatta’yı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık, ölenler arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu aktardı.
Güney Lübnan ateş hattında
İsrail'in son dönemde Lübnan'ın güneyindeki Sidon ve çevresine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, bölgeyi tam bir ateş çemberine çevirdi. Uluslararası toplumun sessizliği altında devam eden bu saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimi geri dönülemez bir noktaya sürüklüyor. Lübnan hükümeti, sivil katliamlarına karşı dünyayı acil müdahaleye çağırdı.