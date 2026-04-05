Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, İran'ın, vurulan fırlatma rampalarını tekrar kullanabilmesi ve sahte fırlatıcı konuşlandırması nedeniyle Washington'ın, Tahran'ın füze kapasitesinin ne kadarını yok ettiğinden emin olamadığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar, İran'daki hedeflerin vurulduğu ve ilerleme kaydedildiği yönünde olsa da istihbarat raporları, İran'ın, füze ve seyyar fırlatıcılarının büyük kısmını elinde tuttuğunu gösteriyor.

ABD istihbarat verilerine göre, Tahran yönetiminin çok sayıda "sahte fırlatıcı" konuşlandırması nedeniyle Washington yönetimi, yok edilen fırlatıcıların hangilerinin gerçek olduğundan veya İran'ın kapasitesinin ne kadarını yok ettiğinden emin olamıyor.

Veriler, yer altı sığınakları, mağaralar ya da silolar hasar almış görünse de İran'ın hızla bu fırlatıcıları yüzeye çıkarıp tekrar kullanabildiğine işaret ediyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililer, Washington'ın savaştan önce İran'ın elindeki füze fırlatıcı sayısına ilişkin tahminleri olmadığını, İran'ın, elindeki balistik füze ve füze rampalarını kullanma imkânını elinde tuttuğunu ifade etti.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KELLY'NİN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın balistik füze ve dron saldırılarının yüzde 90 azaldığını, donanmalarının ortadan kaldırıldığını, üretim tesislerinin üçte ikisinin hasar aldığı veya yok edildiğini belirterek, ABD ile İsrail'in İran'a karşı havada "ciddi baskı kurduğunu" savunmuştu.

Ancak ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, savaşın uzaması halinde İran'ın kendini saldırılardan korumak ve baskı oluşturabilmek için fırlatıcılarının bir kısmını sığınaklar veya mağaralarda sakladığını, füze fırlatma kapasitesini olabildiğince elde tutmaya çalıştığını düşünüyor.

Yetkililer, ABD ve İsrail tarafından vurulan fırlatıcıların ne kadarının İran'daki sığınak veya mağaralarda bulunduğunun bilinmediğini kaydetti.

Öte yandan, mevcut ve eski ABD'li yetkililer, İran'ın İsrail'e günde 20 füze fırlattığını, Batılı yetkililer ise Tahran'ın günde 15 ila 30 balistik füze ve 50 ila 100 tek yönlü dron saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bu yetkililer ayrıca, İran'ın "tek seferde çok sayıda saldırı düzenlemekte zorlandığını" öne sürdü.

Kaynaklar, ABD'nin İran'ın elindeki fırlatıcı sayısını tam olarak açıklamamasının Washington yönetiminin, Tahran yönetiminin füze kapasitesini "ortadan kaldırmaya" ne kadar yaklaştığına ilişkin şüphelere yol açtığını belirtti.

CNN'in haberinde ise İran'ın füze fırlatıcılarının yarısını hala elinde bulundurduğu ileri sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun 4 Nisan'daki açıklamasında, Merkezi eyaletin semalarında hedef alınan 454 kilogramlık savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesinin yeni gelişmiş hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurmuştu.