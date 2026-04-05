  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Foça’da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) ilçe yönetim kurulu seçimleri, birlik mesajları yerine skandal görüntülere sahne oldu. Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede tansiyon yükselince, CHP’li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı öfkesini kontrol edemeyerek salonun ortasında hakaretler yağdırdı.

Gerginlik, ilçede yaşayan Hakan Doğanay isimli üyenin kürsüye çıkarak derneğin eski yönetimini ve belediyenin uygulamalarını eleştirmek istemesiyle başladı. Demokratik bir seçim atmosferi bekleyen üyeler, yönetimin eleştirilere tahammül edemeyip Doğanay'ı yaka paça salondan dışarı çıkarmasıyla büyük şok yaşadı.

 

BELEDİYE BAŞKANI ÇILDIRDI

Yaşananlara şahit olan CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, duruma sert tepki gösterdi.

"PİSLİKLER"

Salonda sakinleştirilmeye çalışılırken Fıçı, “Beni bırak, beni bırak! Atatürk’ün Düşünce Derneği bu. Pislikler! Müsaade etmeyecek misiniz?” diye bağırarak tepkisini dile getirdi.

GERGİNLİK SONRASI SEÇİME DEVAM EDİLDİ

Olay, salonu dolduran üyeler arasında şaşkınlık ve gerginlik yaratırken seçim süreci, kısa süreli bir duraksamanın ardından devam etti.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaşrıza

O bölgede geliri yüksek olmalı. Geliri yüksek bazı cami derneklerinde de aynı.

ljkoı

Bunlar Atatürk istismarından geçinenler. Banka soyarken Ülke soyarken Atatürk maskelerini çıkartıp kar maskelerini takıyorlar sonra gene Atatürk maskesi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23