ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!

İran güçleri, Amerikan ordusunun arama kurtarma faaliyeti sırasında bir uçak ve 2 helikopteri daha düşürmesi sonrası pilotların Kuveyt’e inmesinin bir şans olduğu belirtilirken, kayıp pilotu arama faaliyetlerinin ise fiyasko ile sonuçlandığı ifade edildi. Bir ABD filmi olan “Er Ryan’ı Kurtarmak” adlı filmdeki gibi kahramanlık yapma peşindeki ABD güçlerinin, tıpkı 1980’de Tahran’da rehineleri kurtarma operasyonundaki gibi başarısız olduğu yorumları yapılıyor.

DESTANSI ÖFKE’DEN, DESTANSI YENİLGİYE

Öte yandan ABD basını, “İran’ın savunma sistemlerini yok ettik. Kontrol bizde” diyen Trump’a düşürülen iki uçak ve 2 helikopterinden hesap sormaya başladı. “Destansı Öfke” adlı operasyonun “Destansı yenilgi”ye döndüğünü belirten ABD medyası, Trump’ın Tahran’a ateşkes önerdiğini ancak red cevabı aldığını yazdı. ABD askerlerinin düşürülen uçağın pilotunu kurtarma operasyonunun da fiyasko ile sonuçlandığı bildirildi. Amerika basını günlerdir “zafer kazandık, İran’ı yendik” yalanları atıp dünyada algı oluşturmaya çalışan Başkan Donald Turmp’a son iki günde yaşananlar üzerinden yüklendi... F-15 savaş uçağının düşürülmesinden kısa bir süre sonra A-10 uçağının da düşürülmesi Washington’da şok etkisine neden oldu. Amerikan basını, İran’a yönelik saldırılara verilen “Destansı Öfke” operasyonunun tam anlamıyla “Destansı bir yenilgi”ye döndüğü yazıldı. Haberlerde, “Stratejik bir çıkmazda olan ABD, düşmanlıkları sona erdirmek için resmen diyalog çağrısında bulunuyor. Ancak, inisiyatifi ele alan İran, iki günlük ateşkes teklifini bile reddederek Amerikan tarafı için aşağılayıcı şartlar öne sürdü ve ‘Anaların Anası’ olarak adlandırılan 94. saldırı dalgasını başlattı” denildi.

TAHRAN PİLOT İÇİN BİNLERCE DOLARLIK ÖDÜL KOYDU!

Tahran yönetimi, İranlılara, pilotun yakalanması karşılığında 60 bin dolarlık ödül teklif edilirken, İran’da devlet medyası, Huzistan’da yüzlerce kişinin kayıp ABD’li pilotu aramak için tüfeklerle dağlara doğru ilerlediğini gösteren görüntüler yayımladı. “çok sayıda kişinin” bölgeye giderek Amerikalıyı “yakalamaya” çalıştığını bildirdi. İran silahlı kuvvetlerinin halka pilota “kötü muamele etmemeleri” çağrısında bulunduğu ve canlı yakalanmasını istediği ifade edildi. İran kanalı ayrıca, bölgede yaşayanlara düşman pilotu sağ olarak yakalamaları karşılığında “değerli” bir ödül vaat eden bir açıklama da yayımladı.

GERÇEK HAYAT İLE HOLLYWOOD FİLMLERİ ARASINDAKİ FARKI ANLADILAR

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ise, düşen uçağın pilotu için yürütülen arama-kurtarma çalışması şimdiye kadarki en tehlikeli operasyon olarak değerlendiriliyor. Bu da gerçek hayat ile Hollywood filmleri arasındaki acı farkın Amerikalıların yüzüne çarptığı anlamına geliyor.