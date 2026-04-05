Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...

CHP’li belediyelerin karıştığı “Pavyon kadınlarına belediyeden maaş”, “16 yaşındaki kıza taciz skandalı sonrası talihsiz kızın şaibeli trafik kazasıyla hayatına kaybetmesi” gibi bir sürü skandalın üstüne “Aile Bakanlığı’nı Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı olarak konumlandıracağız” diyen Özgür Özel’e tepkiler gelmeye devam ediyor.

HANGİSİ BAKANINIZ OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın kanalına konuk olarak, hiç sıkılmadan bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı nasıl dönüştüreceklerini anlatmaya kalkınca sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Binlerce kullanıcı Özel’in sözlerine çeşitli paylaşımlarla tepki gösterirken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Özel’in açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda; “Aile Bakanlığını, Aile ve Cinsel Eşitlik Bakanlığı olarak değiştirecekmiş. Bence beklemeyin hemen gölge Bakanınızı da atayın; Özkan Yalım, Mustafa Sarıgül, Hasbi Dede veya benzer birisini. Siz bilirsiniz…” diye yazdı.