  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi

Ali Ekber Velayeti: "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

Dünya

Dünya bir araya gelse Hürmüz'ü açamaz

Dünya

Enerji krizi çözülüyor mu? Kapatılmış Hürmüz'de günler sonra bir ilk

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Monrovia 657 ABD Doları imiş THY ile

Bu mendebur, sözde gavurlara karşı olduğunu söylüyor; lakin olumsuz sonuçları hep Müslümanlara oluyor. Ne gavurlar, Ne kafirler, ne de Müslüman görünümlü şiiiler olumsuz etkileniyor. Olanlar hep Müslümanlara oluyor. İran şiii rejiminin gerek gavurlarla, gerekse kafirlerle sürekli bir dövüşü yoktur. Münafık İran'ın genetiğinde Müslüman düşmanlığı vardır. Müslüman Katilliğinde İsrail neyse, İran şiii rejimi mislisidir. Yine bir yılanlık peşinde bu. Müslümanlar dikkatli olun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23