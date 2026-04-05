  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknik direktör hayatını kaybetti! Saha kenarında kalp krizi geçirdi
Teknik direktör hayatını kaybetti! Saha kenarında kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sakarya’da Ampute Futbol Süper Ligi maçında saha kenarında fenalaşarak yere yığılan Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmasında yaşanan acı olay,herkesi derinden sarstı.

 

17.dakikada yere yığıldı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Depsaş Enerji Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 17’nci dakikasında Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe, saha kenarında fenalaşıp, yere yığıldı. Teknik direktörlerinin yere düştüğünü gören futbolcular ve teknik heyet, maçı bırakarak Bebe’ye ilk müdahaleyi yapmak için yanına koştu. Çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Bebe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 

Karşılaşma sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken, Bebe’nin fenalaşıp yere düştüğü anlar ve yapılan müdahale kameraya yansıdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23