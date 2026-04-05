Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu.

Gürlek, çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında yargının uygulama noktasından geldiğini, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirterek, hazırlığı süren 12. Yargı Paketinde yer alması beklenen kanunla ilgili bilgi verdi. Gürlek, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum" ifadelerini kullandı.

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi.

Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, toplantının ve alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

DEVLET ACINIZI DUYUYOR

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, son dönemde Türkiye'nin de gündeminde olan suça sürüklenen çocukların neden olduğu mağduriyetler ve 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı suçların kamu vicdanını çok rahatsız edecek boyutlara ulaştığını söyledi.

TBMM bünyesinde kurulan komisyonda tüm risk ve koruyucu faktörlerin kapsamlı şekilde analiz edildiğini belirten Durgut, cezaların daha caydırıcı hale getirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Durgut, Bakan Gürlek'in de bu sürece çok duyarlı olduğunu aktararak, "Bugün de ailelerimiz sizlerle bire bir görüşme fırsatı yakaladı, sizin davetinizle. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. İnsanlar acılarını yaşarken, adalet mücadelesi sürdürürken, devletin seslerini duyduğunu, acılarını paylaştığını, onların yanında olduğunu hissetmesi çok kıymetli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mağdur ailelerle görüşme basına kapalı devam etti.