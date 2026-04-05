Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit

Başkan Trump, İran’ın sarp dağlık bölgelerinde mahsur kalan F-15 mürettebatından birinin başarıyla tahliye edildiğini duyurdu. Kurtarılan askerin rütbesinin "Albay" olduğunu açıklayan Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ama gerçekten cesur mürettebat üyemizi kurtardık. İran ordusu yoğun bir arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir kahraman" ifadelerini kullandı.

"İran'da elektrik santrali ve köprü günü olacak"

Tahran’ın alaycı açıklamalarına ve saldırılarına misilleme sinyali veren Trump, Salı gününü işaret ederek açık bir saldırı tehdidinde bulundu. Trump, "Salı günü İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak" diyerek, İran’ın kritik altyapı tesislerinin hedef alınacağını dünyaya ilan etti. Bu açıklama, bölgedeki enerji ve ulaşım ağlarına yönelik devasa bir bombardıman hazırlığı olarak yorumlandı.

"İran semalarında 7 saat geçirdik"

Operasyonun detaylarına da değinen ABD Başkanı, Amerikan unsurlarının İran hava sahasındaki hakimiyetine vurgu yaptı. Kurtarma operasyonu sırasında İran üzerinde tam 7 saat geçirdiklerini belirten Trump, "Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneğiydi. Oradaydık ve işimizi bitirip döndük" dedi.

Boğazlar için son uyarı: "Açın yoksa cehennemi yaşarsınız"

Hürmüz Boğazı’ndaki ablukaya ve enerji krizine değinen Trump, bölge ülkelerini ve İran’ı son kez uyardı. Tehditkâr bir dil kullanan Trump, "Şu boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" diyerek, petrol akışının engellenmesi durumunda ABD’nin askeri gücünü hiçbir sınır tanımadan kullanacağının sinyalini verdi.