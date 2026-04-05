96 yaşındaki adamdan acı haber!
Giresun’un Çamoluk ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 96 yaşındaki Tahsin K.’den kötü haber geldi.
Giresun’da kaybolan 96 yaşındaki Tahsin K. için başlatılan arama çalışması acı sonla bitti. İlçenin Hacıahmetoğlu köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Tahsin K.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede vatandaşların da yardımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucu Tahsin K. ormanlık alanda ölü bulundu.
Tahsin K'nin arama çalışmalarına Giresun İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT görevlileri ile vatandaşlardan oluşan 85 kişilik grubun katıldığı bildirildi.