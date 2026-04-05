İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD'nin paniği uzaydan görülüyor

ABD hükümetinin, uydu görüntüleme şirketlerinden İran'daki uydu görüntülerinin dağıtımını kısıtlamalarını talep ettiği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından müşterilere gönderilen mesajda, İran'daki uydu görüntülerine erişim sisteminin değiştirildiği kaydedildi.

Görüntülerinin sadece "acil ve görev açısından kritik gereksinimler ya da kamu yararı" durumlarında paylaşılacağı belirtilen mesajda, söz konusu adımın ABD hükümetinin talebi doğrultusunda atıldığı aktarıldı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, hükümetin uydu görüntü sağlayıcılarından çatışma bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini ifade etti

Sözcü, Planet Labs'in yeni erişim politikasının savaş sona erene kadar geçerli olacağı bilgisini paylaştı.

ABD merkezli bir diğer uydu görüntüleme şirketi Vantor'un sözcüsü de çatışma zamanlarında uydu görüntülerine erişimin ek kontrollerle sınırlandırıldığını belirtti.

Sözcü, bu kontrollerin özellikle uyduların yüksek çözünürlüklü görüntüleri nedeniyle uygulandığına ve halihazırda Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde geçerli olduğuna dikkati çekti.

The Economist dergisinin martta yayımladığı haberinde, Planet Labs'in, geçmişte hassas bölgelerin uydu görüntülerini diğer şirketlere kıyasla daha açık şekilde paylaştığı ancak ABD-İsrail ile İran arasında başlayan gerilimin ardından politikasını değiştirdiği kaydedilmişti.

Planet Labs'in konuya ilişkin açıklamasında, şirketin amacının, "şeffaflık konusundaki taahhüt ile görüntülerinin müttefiklere, NATO güçlerine ya da sivillere zarar verecek saldırıların planlanmasında kullanılma riskini sınırlama sorumluluğu arasında denge kurmak" olduğu belirtilmişti.

ata

öyle ya da böyle... duyursan da duyurmasan da tosladın... kazdığın kuyuya düştün... dört beş sene debelenmeden iran seni bırakmaz... geçmiş olsun sarı şeytan... debelen, kıvran, haykır, küfret... nafile... bana sorarsan o orası burası dövmeli ahmağı azletmekle işe başlayabilirsin. vücudunu kağıt parçası sanan gafilden anca bu iş çıkardı.. netekim...

Vahap

Neden korkutun sarı çiyan artık vietnamda yaptığınız videolar yok herkes herşeyi görüyor ve duyuyor.
