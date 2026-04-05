  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar...

Vücudumuz için şifa deposu olan ceviz ile ilgili bu detay çok önemli bir parametre olacak.

#1
Sağlıklı bir yaşam için günde ortalama 3-4 tam ceviz (yaklaşık 30 gram) tüketilmesi önerilmektedir. Bu miktar, kalp ve beyin sağlığını desteklemek için yeterli olup, günlük kalori ihtiyacını aşmadan omega-3 ve faydalı yağları sağlar. Günde 7-8 adede kadar tüketim de uzmanlarca sağlıklı yetişkinler için makul bulunabilir.

#2
Cevizin Sağlığa Faydaları: Beyin Sağlığı: Şekil olarak beyne benzeyen ceviz, içerdiği gümüş iyonları, selenyum ve omega-3 ile beyin sağlığını korur, odaklanmayı artırır ve zeka gelişimini destekler.

#3
Kalp ve Damar Dostu: Kötü kolesterolü düşürüp, damar sağlığını koruyarak kalp hastalığı riskini azaltır.

#4
Sindirim Sistemi: Düzenli tüketimi bağırsak sağlığını korur ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

#5
Kilo Kontrolü: Sağlıklı yağlar ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo verme sürecine destek olur.

#6
Besin Değeri: Protein ve Omega-3 kaynağı olarak vücuda yüksek enerji sağlar, oksidatif strese karşı korur.

#7
Stres ve Uyku: İçeriğindeki melatonin ve folat, stresle mücadeleye yardımcı olur ve uyku kalitesini artırabilir.

#8
Ceviz, günlük beslenme rutinine 2-3 tam ceviz içi olacak şekilde eklenebilir. Sabahları aç karnına suyun içinde bekletilmiş ceviz tüketmek sindirimi kolaylaştırır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23