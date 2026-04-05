Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar...
Vücudumuz için şifa deposu olan ceviz ile ilgili bu detay çok önemli bir parametre olacak.
Vücudumuz için şifa deposu olan ceviz ile ilgili bu detay çok önemli bir parametre olacak.
Sağlıklı bir yaşam için günde ortalama 3-4 tam ceviz (yaklaşık 30 gram) tüketilmesi önerilmektedir. Bu miktar, kalp ve beyin sağlığını desteklemek için yeterli olup, günlük kalori ihtiyacını aşmadan omega-3 ve faydalı yağları sağlar. Günde 7-8 adede kadar tüketim de uzmanlarca sağlıklı yetişkinler için makul bulunabilir.
Cevizin Sağlığa Faydaları: Beyin Sağlığı: Şekil olarak beyne benzeyen ceviz, içerdiği gümüş iyonları, selenyum ve omega-3 ile beyin sağlığını korur, odaklanmayı artırır ve zeka gelişimini destekler.
Kalp ve Damar Dostu: Kötü kolesterolü düşürüp, damar sağlığını koruyarak kalp hastalığı riskini azaltır.
Sindirim Sistemi: Düzenli tüketimi bağırsak sağlığını korur ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.
Kilo Kontrolü: Sağlıklı yağlar ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo verme sürecine destek olur.
Besin Değeri: Protein ve Omega-3 kaynağı olarak vücuda yüksek enerji sağlar, oksidatif strese karşı korur.
Stres ve Uyku: İçeriğindeki melatonin ve folat, stresle mücadeleye yardımcı olur ve uyku kalitesini artırabilir.
Ceviz, günlük beslenme rutinine 2-3 tam ceviz içi olacak şekilde eklenebilir. Sabahları aç karnına suyun içinde bekletilmiş ceviz tüketmek sindirimi kolaylaştırır.
