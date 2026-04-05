Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar...

Sağlıklı bir yaşam için günde ortalama 3-4 tam ceviz (yaklaşık 30 gram) tüketilmesi önerilmektedir. Bu miktar, kalp ve beyin sağlığını desteklemek için yeterli olup, günlük kalori ihtiyacını aşmadan omega-3 ve faydalı yağları sağlar. Günde 7-8 adede kadar tüketim de uzmanlarca sağlıklı yetişkinler için makul bulunabilir.