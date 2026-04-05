1 ay süre verildi: Hobi bahçeleri yıkılıyor!

Tarım arazilerinde izin verilecek yapılar yeniden düzenlendi. Bungalov ve bağ evi için kurul izni gerekecek. Kaçak yapıların yıkımı için belediyelere 1 ay süre verilecek.

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Tarım arazilerinde sayıları sürekli artan bağ evi, konteyner evler ve bungalov gibi halk arasında hobi bahçesi olarak tanımlanan yapılar yıkılacak. Devlet yıkımı yaparsa masrafını karşı taraftan tahsil edecek.

Dilan Kutlu'nun Nefes'teki haberine göre yönetmelikte, tarım arazilerine yapılacak her türlü yapı için izin vermek üzere yeni bir kurul oluşturulacak. Bağ evi için en az 5 dönüm arazi gerekecek ve 30 metrekareden büyük yapıya izin verilmeyecek.

Yıkım için bir ay süre

Yönetmeliği göre, yıkım kararı olan yapıların yıkımına belediyeler bir ay içinde başlayacak. Belediyeler arazilerin tarımsal üretime uygun hale getirilmesini sağlayacak, yapılan masraflar ilgili Bakanlık yapılan yıkım ve temizleme masraflarını, sorumlulardan tahsil edecek. Belediyeler bir ay içerisinde yıkmazsa ilgili Bakanlık yıktıracak, yıkım masrafları belediyelerin bütçelerinden kesilecek.

Başvuru yapmayan ya da izin talebi reddedilen kişilere, izinsiz yapılarını yıkmaları ve arazileri yeniden tarımsal üretime uygun hale getirmeleri için iki ay süre verilecek. Bu süre içinde yıkım yapılmaz ve arazi eski haline getirilmezse, faaliyet valilik tarafından durdurulacak. Ayrıca ilgili idari para cezası üç kat artırılacak.

Ayrıca, tarım arazilerinde izin verilecek yapılar için öncelikle alternatif yer bakılacak, yani bir tarla sahibi tarlasında bağ evine izin almak isterse bu binayı öncelikle başka bir yere yapıp yapamayacağına bakılacak.

Tarım arazilerine inşaat edilen kaçak yapıların tümü yıkılacak. Ayrıca, bu yasaya aykırı durum tarlanın tapu kaydına da işlenecek. Bağ evi ve bungalov amaçlı olarak tarım arazilerine küçük parsellere bölük satanlar da yönetmeliğe göre cezalandırılacak.

Cezai düzenleme de geliyor

Öte yandan, TBMM’de Tarım ve Köyişleri Komisyonunda geçtikten sonra önümüzdeki günlerde görüşülmesi planlanan torba yasa teklifinde hobi bahçelerine ilişkin cezai düzenlemeler getirilecek. Buna göre izinsiz yapılara metrekare başına 2 bin 500 TL idari para cezası uygulanacak. Bu yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmeyecek. Buna rağmen abonelik açan kurumlara her bir abone için 100 bin TL ceza kesilecek. Aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde her ay için ek 100 bin TL ceza uygulanacak. Tarımsal faaliyet yürüten kooperatifler için bu hak Bakanlık iznine bağlanacak.

İmar durumu tarla ya da zeytinlik

Hobi bahçeleri ile ilgili doğrudan yasal bir düzenleme yok. Emlak sitelerine girildiğinde havuzlu, çocuk oyun parkı olan, lüks villa tarzı hobi bahçelerinin satışı ilanı var. Kooperatif hisseli tapuların, 750 bin TL’den 16 milyon TL aralığında satış rakamları yer alıyor. İlanlarda imar durumuna tarla ya da zeytinlik yazıldığı görülüyor. Tarım arazilerinin bölünmezlik maddesi olmasına rağmen satışlar açık bir şekilde yapılıyor.