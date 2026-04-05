Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e konuştu. Trump, İran'ın "hızlı bir şekilde" anlaşmaya varmaması halinde "her şeyi havaya uçurmayı" ve “petrolü ele geçirmeyi” düşündüğünü söyledi. Trump, İranlı müzakerecilerin görüşmelere devam etmeleri için onlara af çıkardığını da söyledi.

YARINA KADAR ANLAŞABİLİRİZ

Trump, yarına kadar İran'la bir anlaşmaya varabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdiklerini belirten Trump, "Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırım o silahları unuttular" dedi. Trump'ın açıklaması İran'da isyana yanaşmayan Kürtlere sitem olarak yorumlandı.