Özgür'den DEM çıkarması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti ile görüşecek. PKK'lı Pervin Çakar'ın önünde eğilip elini öpmesiyle tanınan Özel, "PKK'lılara şirin gözükmeye çalışanlar, örgüte silah bıraktıranların tırnağı olamaz" yorumlarına neden olmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrılarını tekrarlarken Terörsüz Türkiye süreci de emin adımlarla devam ediyor.
Özgür Özel'in yarın DEM Parti'nin Balgat'taki Genel Merkezini ziyaret edeceği bildirildi.
DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre ziyaret saat 12.00’de gerçekleşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.
Görüşme sonrası ortak açıklama yapılması bekleniyor.
2 Nisan'da CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı 'ara seçim' çağrısına DEM Parti'den yanıt gelmişti.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Seçim tartışmaları Merkez Yürütme Kurulu’muzun gündeminde değil" ifadelerini kullanmıştı.
