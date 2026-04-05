Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda yüzüne darbe alan Beşiktaş’ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, kafa travması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Beşiktaş'ta Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Bu poziyonda kafa travması şüphesiyle Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü. Murillo'nun kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi.
Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.
