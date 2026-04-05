Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ süreci ve Ermenistan’ın tarihi dış politikasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, ülkesinin geçmişte ve günümüzde büyük güçler tarafından bir “piyon” olarak kullanıldığını vurgulayarak, Ermeni halkının “Tüm dünyada Ermeni aristokratlar Karabağ’da halkımızı koz olarak rehin tutuyordu. Garantörlerimiz bizi mezbahaya götürdü. Bizi zamanında diplomatik kırbaç olarak Osmanlı’ya karşı kullandılar.” ifade etti.

“Garantörlerimiz Bizi Mezbahaya Götürdü”

Başbakan Paşinyan, özellikle Rusya ve ABD gibi “garantör” olarak görülen devletlerin izlediği politikaları eleştirdi. Bu güçlerin Ermeni halkının çıkarlarını gözetmediğini, aksine onları birer “diplomatik kırbaç” gibi kullandığını belirten Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Aristokrasiye ve Dış Güçlere Sert Eleştiri

Paşinyan’ın açıklamalarında sadece dış güçler değil, Ermeni diasporası ve aristokrasisi de hedefteydi. Karabağ meselesinin yıllarca Ermeni halkının aleyhine, belirli çevrelerin siyasi çıkarları için rehin tutulduğunu savunan Başbakan, Ermenistan’ın jeopolitik bir araç haline getirilmesinin bedelini halkın ödediğini vurguladı.

Analiz: Tarihi Bir Yüzleşme mi?

Paşinyan’ın bu çıkışı, Ermenistan siyasetinde alışılmışın dışında bir tarihi özeleştiri olarak değerlendiriliyor. Başbakan’ın özellikle “Osmanlı’ya karşı kullanılma” vurgusu, bölgedeki komşularla (Türkiye ve Azerbaycan) yürütülen normalleşme süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

* Piyon Siyaseti: Paşinyan, büyük devletlerin bölgedeki emelleri için Ermenileri nasıl yönlendirdiğini açıkça ifade etti.

* Koz ve Rehin Vurgusu: Karabağ üzerinden yürütülen siyasetin, halkın gerçek refahından ziyade bir pazarlık unsuru olarak görüldüğünü dile getirdi.

Bu açıklamalar, Ermenistan iç siyasetinde hem destek bulurken hem de muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalmaya devam ediyor. Ancak Paşinyan’ın bu “gerçekçi” yaklaşımı, Kafkasya’daki dengelerin yeniden tanımlandığı bu dönemde tarihi bir itiraf olarak kayıtlara geçti.