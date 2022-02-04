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Ekonomi TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura çekiş sonucu:
Ekonomi

TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura çekiş sonucu:

TOKİ Aksaray Eskil kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Aksaray Eskil 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Aksaray Eskil kura çekiliş sonuçları isim listesi Aksaray Eskil konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda Aksaray Eskil TOKİ konut kurası çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:13:00 - 2022-02-04 11:19:24
TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura çekiş sonucu:

TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları noter huzurunda çekilen kura sonucu belli oldu.

TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları

Nefise Akkaş

Cafer Eşmekaya
Alaattin Çel
Mehmet Uzun

Adnan Aygün

İsmail İnan

Mehmet Talaşlı

Ali Ay

Sultan Güneş Asım Eşmekaya
Zafere Eşmekaya

Fadime Eşmekaya

Necip Eşmekaya

Ömer Aygün

Ece Daşkaya

İsmail Yağcı

Faruk Dağlı

Canan Eşkiya

Adbullah Bakım

Meryemana Gezginci

Ömer Faruk Akgün
Muzaffer Meral

Dilek Aygün
Fuat Koyuncu

Fevzi Aygün
Nurdagül Ertürk

eskil toki kura sonucu

Aksaray Eskil TOKİ yedekleri

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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