TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura çekiş sonucu:
TOKİ Aksaray Eskil kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Aksaray Eskil 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Aksaray Eskil kura çekiliş sonuçları isim listesi Aksaray Eskil konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda Aksaray Eskil TOKİ konut kurası çekildi.
TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları noter huzurunda çekilen kura sonucu belli oldu.
TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları
Nefise Akkaş
Cafer Eşmekaya
Alaattin Çel
Mehmet Uzun
Adnan Aygün
İsmail İnan
Mehmet Talaşlı
Ali Ay
Sultan Güneş Asım Eşmekaya
Zafere Eşmekaya
Fadime Eşmekaya
Necip Eşmekaya
Ömer Aygün
Ece Daşkaya
İsmail Yağcı
Faruk Dağlı
Canan Eşkiya
Adbullah Bakım
Meryemana Gezginci
Ömer Faruk Akgün
Muzaffer Meral
Dilek Aygün
Fuat Koyuncu
Fevzi Aygün
Nurdagül Ertürk
Aksaray Eskil TOKİ yedekleri
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın