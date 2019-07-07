TOKİ, 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yılın ilk 6 ayında 20 bin 918 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu konutların 2 bin 433’ü Ankara’da, 883’ü ise İstanbul’da bulunuyor. TOKİ, bu ay da bin 697 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Niğde Bor’da inşası tamamlanan 157 konutun teslimi 1 Temmuz’da başladı. Artvin Murgul’da 77, Denizli Sarayköy’de 403 ve Sinop Dikmen’de yapılan 94 konutun teslimleri için ilk adım 8 Temmuz’da atılacak. Ankara’nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde 1. Bölge 1. Etap’ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 966 konutun teslimleri ise 10 Temmuz’da başlayacak.