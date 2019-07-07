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TOKİ, 6 ayda 21 bin konut teslim etti

TOKİ, 2019 yılının geride bıraktığımız 6 ayında 20 bin 918 konutu hak sahiplerine teslim etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:13
TOKİ, 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yılın ilk 6 ayında 20 bin 918 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu konutların 2 bin 433’ü Ankara’da, 883’ü ise İstanbul’da bulunuyor. TOKİ, bu ay da bin 697 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Niğde Bor’da inşası tamamlanan 157 konutun teslimi 1 Temmuz’da başladı. Artvin Murgul’da 77, Denizli Sarayköy’de 403 ve Sinop Dikmen’de yapılan 94 konutun teslimleri için ilk adım 8 Temmuz’da atılacak. Ankara’nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde 1. Bölge 1. Etap’ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 966 konutun teslimleri ise 10 Temmuz’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:13
  1. Sinop
  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Artvin
  6. Ankara
  7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  9. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  10. TOKİ

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